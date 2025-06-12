Toplu iş sözleşmesinde ilk teklifi kamu işveren tarafı verecek

Haber Merkezi

Binlerce kamu işçisinin gözü bu haberde...

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde dördüncü toplantı, 16 Mayıs'ta yapıldı.

Şimdi sırada yeni bir toplantı daha var.

YARIN BİR KEZ DAHA TOPLANILACAK

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde kamu iş veren tarafı, yarın teklifini verecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu bugün topladıklarını, toplantı devam ederken TÜHİS'in yarın saat 14.00'te ilk teklifini sunacağı bilgisini aldıklarını belirten Ağar, şunları söyledi:

"Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır. Yarın teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız."

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

Sürecin sonunda işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan ücret zammı ve yeni çalışma şartları netlik kazanacak.

BAKAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan, "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan, "İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum." demişti.