TPAO Akdeniz'de petrol arama ruhsatı için başvurdu

Türkiye Petrolleri'nin Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de yaptığı başvuru, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Dünyada enerjinin öneminin giderek arttığı bir süreçte, Akdeniz'de petrol arama çalışmalarımız devam ediyor.

TPAO AKDENİZ'DE 6 AYRI PAFTADA PETROL ARAMA RUHSATI İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

MAPEG'E YAPILAN BAŞVURULAR RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre; TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.