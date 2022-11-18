Sakarya gaz sahasında Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemi tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya çıkartılması için işlemler devam ederken, bilgi akışını sağlayacak hattın deniz altına serilmesi işleminde sona gelindi.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini karaya çıkartacak boruların derin deniz, sığ deniz ve karada döşenme işlemi devam ediyor.

Bu aşamada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Boru hattı t üm bilgi akışını sağlayacak

AA'nın haberine göre, paylaşımda, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı." denildi.