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    Sakarya gaz sahasında Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemi tamamlandı

    Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya çıkartılması için işlemler devam ederken, bilgi akışını sağlayacak hattın deniz altına serilmesi işleminde sona gelindi.
    • 18.11.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 09:23
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    Sakarya gaz sahasında Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemi tamamlandı

    Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini karaya çıkartacak boruların derin deniz, sığ deniz ve karada döşenme işlemi devam ediyor.

    Bu aşamada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, "Ana Kordon Bağı Hattı"nın serim işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

    Boru hattı tüm bilgi akışını sağlayacak

    AA'nın haberine göre, paylaşımda, "Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak, tüm bilgi akışını sağlayacak olan 170 kilometre Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı." denildi.

    TPAO


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