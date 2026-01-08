TPAO ve ExxonMobil Şirketi ESSO Exploration'dan yeni iş birliği

- TPAO ve ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanları için anlaşma yaptı.
- Anlaşma, potansiyel uluslararası alanları da kapsıyor.
- Enerji Bakanı Bayraktar, bu iş birliğinin enerji merkezî olma yolunda önemli olduğunu belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Aplarslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinde yayımladığı mesajında "Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası iş birlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz." diyerek, bugün gerçekleşen bir uluslararası iş birliğini şu ifadelerle aktardı:
Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil’in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğalgaz sektöründe bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.
"OPERASYONEL ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRARAK, YENİ KEŞİFLERİN ÖNÜNÜ AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"
Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz.