Trabzon'da balıkçı tezgahlarında çeşit bol

AA

Türkiye'de 15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında, tüm denizlerde ticari amaçlı endüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve paraketa gibi geleneksel yöntemlerle deniz canlıları avcılığı yapılması yasak.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahları ise amatör balıkçıların getirdikleri ile doldu.

Balıkçı Emin Avcı, tezgahlarda çeşitliliğin devam ettiğini söyledi ve vatandaşlara bu günlerde somon, alabalık, levrek, çupra almaları yönünde de tavsiyelerde bulundu.

İSTAVRİT VE MEZGİT TERCİH EDİLİYOR

Bu dönemin tercih edilen balığının istavrit ve mezgit olduğunu belirten Avcı, "Mezgit, istavrit, somon, levrek, çupra, barbun türü şeyler satıyoruz. Revaçta olan balıklar somon, levrek, çupra, mezgit, istavrit." diye konuştu.

"VATANDAŞ BALIĞA DOYDU"

Avcı, vatandaşın talebinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, vatandaşın bu sezon balığa doyduğunu ifade etti.

BALIK FİYATLARI:

Çupra kilogramı 350 lira

İstavrit ve barbun 200 lira

Alabalık 175 lira

İsparoz 100 lira

Mezgit, kefal ve somon 150 lira