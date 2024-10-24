DHA

Balıkçıların zorlu mesaisi sürüyor. Sezonun başlamasından bugüne 54 günlük mesaide Karadeniz sularında bol şekilde palamut avlayan balıkçılar, hamsiden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

7 gün 24 saat boyunca radarları açık bir şekilde denizlerde seyir eden fırtınada en yakın limana sığınıp fırtınanın dinmesi ile yeniden denize açılarak balığın peşinden giden denizcilerin zorlu mesaisi 54 gündür sürüyor.

PALAMUT AVI BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Artvin ile Zonguldak arasında avlanan gırgır teknelerin ağlarına takılan palamut avı balıkçıların yüzlerini güldürürken, ilk geceden itibaren ekmek parası kazanmak için teknelerden bir an olsun ayrılamayan balıkçılar karadan onlarca mil uzaklıkta balığın peşinden gidiyor.

"SEZON İYİ GEÇİYOR"

Tekne sahibi Mustafa Şen, palamut sezonunun iyi geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

Vatandaşlar bol ve ucuz balık yiyor. Ama bize göre masraflarımız ağır olduğu için pek hoş değil. Karadeniz’de çok fazla balıkçı teknesi var. Bu yüzden fiyatlar düşük oluyor. Palamut iyi gidiyor ama hamsi için aynı umudu görmüyoruz. Ama deniz işi belli olmaz.

"HAMSİ OLUR AMA BOL OLMAZ DİYE TAHMİN EDİYORUZ"

Ordu’nun Fatsa ilçesinden Trabzon’a gelen gırgır teknesinde balıkçılık yapan Eren Yurt ise şöyle konuştu:

1 Eylül itibariyle ’Vira Bismillah’ dedik denize çıktık. Sezon idare eder ama masraflar ağır. Bu teknede 33 kişi çalışıyor. Bu sene palamut var ama para etmiyor. Buradan İstanbul’a nakliye 100 bin lira. Bize pastanın en sonu geliyor. Hamsi olur ama bol olmaz diye tahmin ediyoruz. Hamsinin olması için havaların soğuması gerekiyor. Denizin suyu halen daha sıcak. Mevsimler bu işi çok etkiliyor.

"150 TEKNE İÇİNDE İĞNE İPLİK ARARMIŞ GİBİ BALIK ARIYORUZ"

Balıkçılardan Cengiz Yüksel ise balık sezonunun bu sene hareketli geçtiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Balık çok olduğu için para etmiyor. Maliyetler ağır. Bu sezon pek para kazanamadık. Çok fazla balıkçı teknesi var. Trabzon ve Giresun arasında avlanıyoruz. 150’ye yakın tekne var. 150 tekne içinde iğne iplik ararmış gibi balık arıyoruz. Sezon aslında umduğumuz gibi geçmiyor.

"PALAMUT HAMSİYİ YİYOR"