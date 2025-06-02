Trabzon'da somon ve alabalık bolluğu

AA & Ensonhaber

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında levrek kilosu 300 ila 400 lira arasında, barbun 150’den 400 liraya, çipura 350 liraya, istavrit ve mezgit ise 150 ile 200 lira arasında satılıyor. Alabalık ve somonun kilogram fiyatı ise 150 ila 300 lira arasında değişiyor.

"SOMON ARTIK DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, son yıllarda Trabzon’da kafes balıkçılığının artmasıyla birlikte, çiftlik balıklarının da tezgahlarda daha çok yer almaya başladığını belirtti. Sezonun kapanmasının ardından çiftlik balıklarına olan talebin arttığını ifade eden Çoğalmış, “Trabzon’da somon balığı artık daha sık görülüyor. Türkiye genelinde somon üretiminde Trabzon’un önemli bir yeri var ve ilgi çekiyor diyebilirim.” dedi.

Diğer bir balıkçı Kadir Pınar ise fiyatların uygun olması nedeniyle kafes balıklarına olan rağbetin yükseldiğini söyledi. Yasakların başlamasıyla birlikte tezgahlarda istavrit, mezgit, ispari, çipura, levrek, somon ve alabalık çeşitlerinin yer aldığını aktardı.