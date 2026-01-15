TCMB Başkanı Fatih Karahan Londra ve New York'ta enflasyonu değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Dr. Fatih Karahan liderliğinde 13-14 Ocak tarihlerinde “Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda küresel ve yerel enflasyon dinamikleri ile para politikasına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

DEZENFLASYON EĞİLİMİ VE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

2025 yılında yıllık enflasyonun yüzde 30,9 seviyesinde tamamladığına dikkat çekildi ve enflasyondaki düşüş eğiliminin genişlediği vurgulandı.

TÜFE’de genel düşüş sağlanırken, hizmet, gıda ve temel mallar gibi ana kalemlerdeki katkıların farklılaştığı grafiklerle aktarıldı.

"ENFLASYON ÖNÜMÜZDEKİ İKİ AY İÇİNDE DALGALANMA GÖSTEREBİLİR"

Enflasyonun ana eğiliminin son aylarda gerilediği, buna rağmen gıda enflasyonunun yılın ilk aylarında yeniden yükselebileceği ihtimalini "Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmekte. Gıda enflasyonu yılın ilk aylarında yeniden yükselebilir. Enflasyonun ana eğilimi son aylarda geriledi. Kira enflasyonundaki gevşeme ve özel okullar düzenlemesi hizmet enflasyonunda katılığı azaltacak. Döviz kuru kanalı, 2025 yılının ikinci yarısında etkili bir performans gösterdi. Önümüzdeki iki aylık dönemde enflasyon verileri karışık sinyaller içerebilir. Hizmetlerde daha düşük katılık 2026’da dezenflasyonu destekleyecek. Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir ancak hizmetlerde daha düşük katılık 2026 yılında dezenflasyonu destekleyecek." şeklinde ifade edildi.

BEKLENTİLER VE FİYATLAMA DAVRANIŞLARI

Hanehalkı ve firma enflasyon beklentilerinin gerilediği; bunun fiyatlama davranışlarını olumlu yönde etkilediği belirtildi.

Kira enflasyonunda gevşeme ve özel okullar gibi hizmet kalemlerinde belirli düzenlemelerin enflasyon katılığını azaltabileceği kaydedildi.

MALİ VE KÜRESEL ORTAM

Mali desteklerin daha görünür hale geldiği, ancak küresel belirsizliklerin enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturduğu vurgulandı.

PARA POLİTİKASI ÇERÇEVESİ

Sunumun genel değerlendirmesinde enflasyondaki düşüşün genele yayıldığı ve ana eğilimin iyileştiği, bununla birlikte reel sektör ve hanehalkının beklenti iyileşmesinin fiyatlama davranışlarını desteklediği ifade edildi.

Büyümenin dirençli seyrini sürdürdüğü, diğer makro göstergelerin daha karmaşık bir tablo çizdiği aktarıldı.

Para politikası duruşunun, enflasyon hedeflerine ulaşılana kadar talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden sıkı tutulacağı belirtildi. Ayrıca politika faizine ilişkin atılacak adımların, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak ihtiyatla belirleneceği kaydedildi.

YAKLAŞAN FAİZ KARARI İÇİN ÇERÇEVE

TCMB’nin 22 Ocak 2026’da düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklaması bekleniyor. Piyasalar genel olarak faizlerde indirime yönelik beklentiler oluşturmuş durumda.