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    Trabzonspor, borsada da rakiplerini geride bıraktı

    Trabzonspor, borsada da rakiplerini geride bıraktı

    Trabzonspor'un cumartesi günü aldığı Beşiktaş galibiyetinin ardından Borsa İstanbul'daki hisseleri, haftaya yüzde 9,98 yükselişle başladı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 02:43
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    Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki Trabzonspor, borsada da yatırımcısına kazandırıyor. Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un hisse fiyatı, yüzde 9,98 yükselişle 5,62 liradan işlem görüyor.

    TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

    Analistler, Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'un borsada da rekorlara koştuğunu belirterek, kulübün hisse fiyatının geçen hafta 6,31 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çekti.

    Trabzonspor, borsada da rakiplerini geride bıraktı #1

    BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY DÜŞÜŞTE

    Beşiktaş'ın hisseleri ise Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yüzde 6.10 azalışla 5,85 liradan işlem görüyor.

    Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,59 kayıpla 30,38 liradan, VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın hisseleri de yüzde 5,08 azalışla 3,92 liradan işlem görüyor.

    Süper Lig'de Galatasaray 4., Beşiktaş 6., Fenerbahçe 7. sırada bulunuyor.

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