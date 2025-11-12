Trafik sigortasında Değer Kaybı Ekspertiz Raporu güncellendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yeni düzenlemeleri gündeme getirmeye devam ediyor.

Kurum, trafik sigortasında değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik attığı adımla "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nu güncelledi.

Açıklamada, yargı kararlarıyla uyumlu olarak hazırlanan yeni rapor şablonuyla hak sahiplerinin uğradıkları zararların, gerçek zarar ilkesi çerçevesinde tespitinin ve tazmin edilmesinin hedeflendiği kaydediliyor.

Böylece değer kaybı taleplerinin uyuşmazlığa konu olmaksızın ödenmesinin ve süreçlerin daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

TEDBİRLER UYGULAMAYA KONULACAK

Açıklamada, değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik çalışmaların tüm paydaşlarla müzakere halinde yürütüldüğü, kısa süre zarfında bir dizi ilave tedbirin uygulamaya konulmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, SEDDK'nin sigortalı hak ve menfaatlerinin korunması ve sigorta uygulamalarında şeffaflık ile adaletin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.