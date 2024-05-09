Haberler



Ekonomi



Trafik sigortasında haziran azami prim artış oranı açıklandı: Yüzde 3,25

Trafik sigortasında haziran azami prim artış oranı açıklandı: Yüzde 3,25 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında haziran ayında uygulanacak azami prim artışının yüzde 3,25 olarak belirlediği duyurdu.