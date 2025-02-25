Trakya Birlik: Ayçiçek yağı sıkıntısı ve zam yok

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısının olmadığını söyleyerek, Ramazan ayı boyunca yağ fiyatlarına zam yapmayacaklarını da anımsattı.

Şafak Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağ fiyatlarının yükseleceği ve ihtiyacın karşılanamayacağı yönünde bazı spekülatif haberlerin basında yer aldığını anımsattı.

Bu haberlerden rahatsız oluklarını belirten Kırbiç, Türkiye'de yağ sıkıntısının söz konusu olmadığını vurguladı.

"DEVLET TEDBİR ALDI"

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Kırbiç, şu ifadeleri kullandı:

Bu yılda ayçiçekleri kuraklıktan bir miktar etkilendiği için yurt dışından bu ürünün getirilmesi ithal edilmesi gerekmekte. Tabii devletimiz de bu yönde tedbirini almış durumda. Tüketicilerimiz ülkede yağ sıkıntısı olacak gibi haberlere itibar etmesinler. Ülkemizde yağ sıkıntısı söz konusu değildir. Vatandaşlarımız bizlerden gelecek, devletimizden gelecek açıklamaları dikkate alsınlar.