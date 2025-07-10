Trakya'da buğday hasadında sona yaklaşıldı

Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hasatta sona yaklaşıldı.

Yaklaşık bir ay önce buğday hasadının başladığı Edirne'de hasadın yüzde 98'i tamamlanırken Kırklareli'de yaklaşık yüzde 80'i, Tekirdağ'da ise neredeyse tamamı gerçekleştirildi.

DEKAR BAŞINA 500 KİLOGRAM VERİL ALINDI

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 440 bin dekar alanda yapılan buğday ekiminde ortalama verim, dekar başına 500 kilogram oldu.

Kent genelinde buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığını vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, "1 milyon 440 bin dekar alanda gerçekleştirilen buğday ekiminde hasadın yüzde 98'i tamamlandı. Ortalama verim ise 500 kilogram/dekar olarak gerçekleşti." dedi.

BU YIL BUĞDAY ÜRETİMİ 720 BİN TONUN ÜZERİNDE

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, 2025 yılı toplam buğday üretiminin 720 bin tonun üzerinde olduğunu, verim ve ürün kalitesinin üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

KIRKLARELİ'DE HASADIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kentte buğday hasadının yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Hasadın 20 gün önce başladığını belirten Şaylan, sıcaklıkların artması ve yangın riskinin yükselmesi nedeniyle çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.

"GEÇEN YILA GÖRE VERİM VE KALİTEDE DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Kırklareli'de 1 milyon 200 bin dekar buğday ekiliş alanı bulunduğunu anımsatan Şaylan, geçen yıla göre verim ve kalitede düşüş yaşandığını bildirdi.

Geçen yıl dekarda 450 ila 500 kilogram arasında verim elde edildiğini belirten Şaylan, "Hasadın yüzde 80'ini tamamladık. Geçen yıla göre dekarda 30 ila 80 kilogram arasında kayıp var." bilgisini verdi.

Şaylan, biçerdöverle yapılan hububat hasadı sırasında yangın riskine karşı su tankeri bulundurulmasının zorunlu olmasına rağmen bazı bölgelerde yangın çıktığını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle bunların büyümeden söndürüldüğünü kaydetti.

"TRAKYA'DA VERİM, ANADOLU'YA GÖRE DAHA İYİ"

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise çiftçilerin buğday hasadı mesaisini tamamladığını bildirdi.

Trakya'da buğday verim ortalamasının Anadolu'ya göre oldukça iyi seviyede olduğunu aktaran Aksoy, Tekirdağ'da dekarda 600 ila 700 kilogram arasında verim alındığını ifade etti.

"SORUNSUZ HASAT DÖNEMİ YAŞADIK"

İl genelinde 1 milyon 900 bin dekar alanda buğday üretimi yapıldığını söyleyen Aksoy, Tekirdağ'ın buğday üretiminde Türkiye'de ön sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Bereketli sezon yaşandığını dile getiren Aksoy, "Hasadımızı tamamladık. TMO aracılığıyla lisanslı depoculuk sistemi üzerinden üreticimizin tüm buğdayı alındı. Tekirdağ'da sorunsuz hasat dönemi yaşadık." diye konuştu.

Aksoy ayrıca, anız alanlarında ve hasat sırasında çıkan yangınları önlemek için önemli tedbirler aldıklarını da sözlerine ekledi.