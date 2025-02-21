Trakya'da okul kantinleri ile restoran ve marketler denetlendi

AA

İstanbul ve Ankara'dan sık sık gelen denetim haberlerine Trakya'dan gelenler de eklendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, okul kantinleri ile çevredeki restoran, kafe ve gıda satış noktaları denetlendi.

Okul çevrelerindeki restoran, kafe ve gıda satış noktalarını da denetleyen ekipler, işletmelerdeki teknik ve hijyen koşullarını kontrol etti.

EDİRNE'DE DENETİM

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerden aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

ET ÜRÜNLERİ KODEKSE UYGUN MU?

Ekipler, tüketime sunulan et ürünlerinin Türk Gıda Kodeksine uygunluğu ve ürün bileşenlerinin kontrolü amacıyla numune de aldı.

GIDA DENETİMİ

Güvenli gıdaya ulaşımın sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA DENETİM YAPILDI

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kantin ve okul çevresindeki gıda işletmelerinde denetim yaptı. Tekirdağ'da da kantinlere ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi.