Tren seferlerine 'Aile Yılı' indirimi: Aileye yüzde 15, yeni evliye yüzde 50

Haber Merkezi

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısı ile ailelere özel uygulamalar bir bir açıklanmaya devam ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı.

"Aile Yılı" kapsamında tren seyahatlerinde ailelere yüzde 15, yeni evlenen çiftlere ise yüzde 50 indirim sunulacak.

İNDİRİM UYGULAMASI YARIN BAŞLATILIYOR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ayrıca indirim uygulamasının 8 Mart’ta (yarın) başlayacağını şöyle ifade etti:

Aile Yılı kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama 8 Mart tarihinde başlayacak.

AİLEYLE BİRLİKTE SEYAHAT: YÜZDE 15 İNDİRİMLİ

Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde yüzde 15'lik indirimden faydalanabileceğini anlattı.

Bu tarifede en az 3, en fazla 11 bilet alınması koşulu geçerli.

YENİ EVLİ TARİFESİ: YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise ‘Yeni Evli Tarifesi’ devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.

MEVCUT İNDİRİMLERE DEVAM

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı.

Ayrıca, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının sürdüğünü söyledi.

TREN YOLLARINDAKİ İNDİRİMLER

Aile indirimi: Yüzde 15

Yeni evli çiftlere: Yüzde 50

0-6 yaş arası çocuklar: Ücretsiz

7-12 yaş arası çocuklar: Yüzde 50

13-26 yaş arası gençler: Yüzde 15

60-64 yaş arası yolcular: Yüzde 15

65 yaş ve üzeri yolcular: Yüzde 50

Öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler: Yüzde 15