Trendyol’da Garanti BBVA’dan masrafsız online alışveriş kredisi

Türkiye’de online alışveriş deneyimine yeni bir boyut kazandıran bu iş birliği ile Garanti BBVA ve Trendyol, müşterilerine hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu bir ödeme seçeneği sunmayı hedefliyor.

Garanti BBVA’lı müşteriler, Trendyol’da alışverişlerini artık masrafsız taksit ayrıcalığıyla gerçekleştirebilecek.

Garanti BBVA, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde müşterilerine alışverişlerini çok daha kolay, hızlı ve avantajlı şekilde tamamlama imkânı sunuyor.

SEPETTEKİ ÜRÜNLER İÇİN DİJİTAL VE MASRAFSIZ KREDİ

Trendyol kullanıcıları, artık sepetlerindeki ürünler için Garanti BBVA’nın tamamen dijital ve masrafsız Online Alışveriş Kredisi’nden yararlanabilecek.

BAŞVURU DAKİKALAR İÇİNDE KAYDEDİLEBİLECEK

Müşteriler, ödeme adımında Garanti BBVA Alışveriş Kredisi’ni seçerek dosya masrafı ya da hayat sigortası ödemeden, dakikalar içinde başvurularını tamamlayabilecek.

ALIŞVERİŞ ERTELEMENMEYECEK

Onaylanan krediler anında kullanıma sunulurken tüketiciler, yasal vade koşullarına göre kendi bütçelerini belirleyerek alışverişlerini ertelemeden gerçekleştirebilecek.

"FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLIĞI SAĞLAMAK İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak müşterilerimize her an ve her yerde finansmana erişim kolaylığı sağlamak için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde milyonlarca kullanıcı, tamamen dijital ve masrafsız alışveriş kredisi deneyimiyle tanışacak. Bu çözümün, geniş kitleler, özellikle de gençler tarafından hızla benimseneceğine ve alışveriş alışkanlıklarına değer katacağına inanıyoruz.”



