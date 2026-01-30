Trump, Küba'ya petrol sağlayanlara ek vergi getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın, Küba hükümetinin ABD’ye yönelik tehditlerini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, kararname kapsamında ABD’nin, Küba’ya doğrudan veya dolaylı şekilde petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulayabileceği yeni bir tarife sisteminin hayata geçirileceği ifade edildi.

BAKANLIKLARA GENİŞ YETKİ VERİLDİ

Açıklamada, Dışişleri ve Ticaret Bakanlarına, tarife sistemini ve ilgili tedbirleri uygulamak üzere kurallar ve yönetmelikler yayımlamak dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği aktarıldı.

Bu adımın, ABD’nin ulusal güvenliğini ve dış politikasını “Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından” korumayı amaçladığı vurgulandı.

ŞARTLAR SAĞLANIRSA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

Kararnamede, Küba’nın veya etkilenen ülkelerin söz konusu tehdidi ortadan kaldırmaya ya da ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyumlu adımlar atması halinde, Başkan’ın kararnamede değişiklik yapabileceği kaydedildi.