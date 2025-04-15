Trump, otomobil endüstrisini tarifelerin dışında bırakabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

Trump'ın 185 ülkeye getirdiği gümrük vergileri tüm sektörleri yakından ilgilendirirken, otomotiv endüstrisi için bir esneklik gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, üreticilere "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmeleri için zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutulması olasılığına işaret etti.

TRUMP AÇIKLADI

CBS News'in haberine göre, Oval Ofis'te basına konuşan Trump, ABD'li otomobil üreticilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, üreticilerin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" söyleyerek "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmelerine zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin geçici olarak gümrük vergilerinden muaf tutabileceğini ima etti.

GÜMRÜK TARİFESİNDE SON DURUM

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 145'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

Trump, 26 Mart'ta, otomobil ve bazı otomobil parçalarının ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzalamıştı.