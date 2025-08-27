Trump ve Fed yöneticisi Lisa Cook çekişmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası'na (Fed) zamanında faiz indirimine gitmedikleri gerekçesiyle baskıları devam ediyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi bankanın özerkliğine ilişkin soru işaretlerini artırırken bankadan yapılan açıklamada, Cook'un, Başkan Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceği ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağı belirtildi. Ayrıca bankanın, mahkeme kararına uyacağı bildirildi.

Lisa Cook'un görevden alınması durumunda Başkan Trump'ın atayacağı yeni üye ile Fed Yönetim Kurulu'nda çoğunluğun Trump tarafından belirlenmiş isimlere geçeceği değerlendiriliyor.

FED'İN ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI ARTTI

Analistler, ABD yönetiminin para politikalarından dolayı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasını takiben yönetim kurulu üyesi Cook'u görevden alma girişimlerinin, Fed üzerindeki siyasi baskıların arttığına işaret ettiğini belirterek, bu gelişmelerin ilerleyen dönemde bankanın projeksiyonlarına ve yönlendirmelerine nasıl yansıyacağının ölçüleceğini ifade etti.