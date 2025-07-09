Trump 'Vergiyi artıracağım' dedi! Bakır fiyatı rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağına işaret etmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bakır ithalatına da yüzde 50 tarife getireceklerini açıklaması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.

Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

BAKIRIN LİBRESİ 5,81 DOLAR OLDU

Açıklama sonrası bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolarla rekor kırdı.

Bu seviyelerde tutunamayan bakırın libre fiyatı, şu dakikalarda 5,60 dolarda dengelendi.

BAKIRDA FİYAT ARTIŞI

Analistler, bakır madeninin ara malı olarak birçok üründe kullanıldığına dikkati çekerek, dünya genelinde henüz tamamlanmamış enflasyonla mücadelenin bakır fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.