Trump'dan özel sektörün yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar

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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta devraldığı göreve hızlı başladı.



Donald Trump, dün ChatGPT'nin kurucusu olan OpenAI, SoftBank ve Oracle'ın Stargate isimli bir ortak girişim kurmayı planladıklarını, bu girişimle veri merkezleri inşa edileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, özel sektörün yapay zeka altyapısına fon sağlamak üzere 500 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirtti.

100 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM OLUŞACAK

Trump'ın aktardığı bilgilere göre, bu girişimden ABD'de 100 bini aşkın istihdam yaratılacak.

YATIRIMLAR ACİL DURUM KARARI İLE GERÇEKLEŞECEK

Acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını belirten Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız." dedi.

Trump, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edecek ve buna devasa veri merkezlerinin inşası da dahil olacak." diye konuştu.

Trump'ın söz hakkı verdiği Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Ellison da grubun veri merkezlerinin ilkinin, Texas'ta yapım aşamasında olduğunun bilgisini paylaştı.