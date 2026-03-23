Trump'ın açıklamalarının ardından altın ve gümüş toparlandı

Altın ve gümüşün onsu, son gelişmelerle birlikte kayıplarının bir kısmını telafi etmeye başladı.

Orta Doğu'daki gerilimlerin küresel çapta enflasyon risklerini artırması ve likidite ihtiyacı gibi etmenlerle 28 Şubat'tan bu yana fiyatı düşüş trendine giren altın ve gümüşün onsu, pozitif ilerliyor.

Altının ons fiyatı, 29 Ocak'ta 5 bin 598 dolarlık tarihi zirvesinin ardından şubat ayını 5 bin 263 dolardan tamamlamıştı.

ONS ALTINDAKİ DEĞİŞİM

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da yükselen tansiyonla bu ay gerileyen altının ons fiyatı, bugün 4 bin 99 dolara kadar indi.

GÜMÜŞTEKİ DEĞİŞİM

Gümüşün ons fiyatı da aynı tarihte 121,6 dolara çıkarak zirve seviyelerini test etmesini takiben söz konusu risklerle bugün 61 dolara kadar çekildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın , son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirtmesi ve Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlüğüne erteleme talimatı verdiğine yönelik açıklamasıyla değerli metallerde toparlanma dikkati çekti.

GÜMÜŞÜN ONSU POZİTİF TARAFA GEÇTİ

Söz konusu açıklamanın ardından altının ons fiyatı kayıplarının bir kısmını geri kazanarak 4 bin 463 dolara kadar yükseldi. Gümüşün onsu da yüzde 2,12 artışla 69,37 dolara ulaştı.

BRENT PETROL DÜŞTÜ

Bölgedeki gerilimlerin beklenenden daha uzun zamana yayılabileceği endişeleriyle 110 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, açıklamaların ardından yüzde 5,9 düşüşle 101 dolara indi.

ABD'de enflasyonun hızlanabileceği öngörülerinin artmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentilerde karışıklık görüldü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'e ilişkin "şahin" tahminler zayıflarken, Bankanın yıl sonuna kadar politika faizini sabit tutabileceği ihtimalleri güçlendi.

FED

Fed'in mevcut durumda faiz artışı yönünde agresif tutum sergileyeceğine yönelik beklentilerin bir miktar azalmasıyla dolar endeksi, yüzde 0,3 düşüşle 99,3 seviyesine indi.

DOLAR

Doların zayıflamasıyla birlikte altının alternatif maliyetinin azalmasının, ons fiyatındaki toparlanmayı destekleyen başlıca unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.