Trump'ın açıklamaları sonrası kahve fiyatları rekor tazeledi

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Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana açıklamalarıyla birçok sektörde dengeleri değiştirmeye başladı.

Trump'ın Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamaları sonrasında ise kahvenin libresi tarihi zirveyi görmüş durumda.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te kahvenin libre fiyatı 3,55 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Daha sonra 3,50 dolar seviyelerinde dengelenen kahvenin libre fiyatı, aralık ayının sonuna göre yüzde 9'un üzerinde artış kaydetti.

REKOR SEVİYELER TEST EDİLDİ

Analistler, Kolombiya'nın, kahve üretiminde önde gelen ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, Trump'ın en son açıklamalarından sonra meydana gelen arz endişeleriyle kahve fiyatlarında rekor seviyelerin test edildiğini vurguladı.

Brezilya ve Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişeler hali hazırda kahve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kahvede yükseliş beklentisinin bir süredir bulunduğunu söyledi.

"ÜRETCİLER SATIŞTA ÇEKİMSERDİ"

Kahvedeki yükselişlerin nedenlerini anlatan Ergezen, "Yükseliş trendi öncelikle Uzak Doğu'da Vietnam'la başladı. Vietnam dünyanın en büyük robusta kahve üreticilerinden bir tanesi. Burada özellikle geçtiğimiz sene hava koşulları nedeniyle rekoltede düşüş vardı. Üreticiler de fiyatların yükseleceği beklentisiyle satışta çekimser kalıyorlardı. Bu da bu dönem içerisinde fiyatları yükselten bir unsur olmuştu." ifadelerini kullandı.

2024 yılında Brezilya tarafında rekoltenin azalacağına yönelik beklentilerin artmaya başladığını aktaran Ergezen, ülkede hava koşullarının kahve rekoltesini düşüreceğine yönelik endişelerin arttığını dile getirdi.

Ergezen, "Brezilya'da hava koşulları beklenenden kurak geçiyordu. Bu kuraklık nedeniyle de özellikle kahve ağaçlarının çiçeklenmesine yönelik endişeler vardı. " dedi.

Yeni sezonda da arzın azalmasının fiyatları yukarı çektiğini belirten Ergezen, Vietnam ile geçen sene başlayan rekoltedeki düşüş ve arzdaki azalışın Brezilya'yla devam ettiğini bildirdi.

"4 DOLAR SEVİYESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Ergezen, iki ülkenin de dünyanın en büyük kahve ihracatçıları olmasının fiyatlamaların yukarı yönlü hareketine yol açtığını vurgulayarak, "Hem Brezilya hem de Vietnam tarafını takip ediyor olacağız. Buralarda rekoltede azalış devam ederse 4 dolar hatta daha üst seviyeler de görülebilir. Brezilya'da 2 haftada bir üretim verileri yayımlanıyor. Buradaki veriler önemli. Rekoltede azalış, üretim tahminlerindeki düşüş devam ederse, talep tarafında toparlanma devam ederse 4 dolar seviyesi çok da sürpriz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.