ÖTV'siz engelli araç satış şartları yenilendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni düzenleme kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Maddelerden biri de ÖTV’siz engelli araçlarına ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Yeni düzenleme ile hem kapsam genişletildi hem de sistem daha net hale getirildi.

Yapılan düzenlemeye göre ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için satış süresinde esneklik sağlandı.

5 YILINI DOLDURAN ARAÇ CEZASIZ SATILABİLECEK

Buna göre engelli bireyler, satın aldıkları aracı 5 yılın sonunda herhangi bir ceza ödemeden satabilecek.

YENİ ARAÇ ALIMI İÇİN 10 YIL BEKLEME ŞARTI

Düzenleme kapsamında ÖTV’siz araç satın alan bireyler, yeniden aynı haktan faydalanmak için 10 yıl beklemek zorunda olacak.

Kaza, yangın, sel, heyelan gibi durumlarda araç kullanılamaz hale gelirse, yeni araç alımında ÖTV muafiyeti devam ediyor.

SÜRE DÜZENLEMESİNE ÖRNEK:

Örneğin 2025 yılında araç alan bir kişi, aracını 2030’da satabilecek ancak yeni araç için 2035’e kadar bekleyecek.

KİMLER ÖTV’SİZ ARAÇ ALABİLECEK?

Yeni düzenleme ile kapsam genişletildi.

Yüzde 90 ve üzeri engelliler: Araç kullanım şartı olmadan ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Yüzde 90 altı engelliler: Sağlık raporunda “özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresi bulunmalı.

Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelliler: Yeni düzenleme ile kapsama dahil edildi.

YENİ DÜZENLEMELER

Özel tertibat zorunluluğu devam ediyor.

ÖTV’siz araçlarda hareket ettirici aksamda özel düzenlemeler zorunlu tutuluyor. Bunlar arasında:

Gaz ve fren pedalı düzenlemeleri,

Direksiyona alınan vites sistemleri,

El veya bacak kısıtlılığına uygun mekanizmalar yer alıyor.

Otomatik vitesli araçlar da bu zorunluluktan muaf tutulmuyor.

ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN VASİ ŞARTI

Akıl sağlığı yerinde olmayan bireyler için araç alımı, mahkeme tarafından atanan vasi kararıyla gerçekleştirilebiliyor. 18 yaş altındaki bireyler için ise işlem veliler tarafından yapılıyor.

ÜST LİMİT

2026 yılı için ÖTV'siz araç alım üst limiti de yeniden belirlendi. Güncel tutar, tüm vergiler dahil olmak üzere 2 milyon 873 bin 972 TL olarak açıklandı. Önceki yıl bu sınır 2 milyon 290 bin 200 TL seviyesindeydi. Yeni limit doğrultusunda tercih edilecek aracın hem bu tutarın altında kalması hem de yerlilik kriterini karşılaması gerekiyor.

Araçların bu limitin altında olması ve en az yüzde 40 yerlilik oranı taşıması şartı aranıyor.

HANGİ MODELLER ALINABİLECEK?

Yüzde 40 yerlilik şartı nedeniyle ÖTV’siz alınabilecek araçlar arasında öne çıkan modeller:

Togg T10X ve T10F

Fiat Egea Sedan ve Cross

Renault Clio, Megane, Duster

Toyota Corolla ve C-HR

Hyundai i20 ve Bayon

KAPSAMDAKİ ARAÇLAR

Binek otomobiller

Panelvan ve pick-up araçlar

ATV ve arazi araçları gibi taşıtları kapsıyor.

Ayrıca motor hacmine göre bazı sınırlamalar da uygulanıyor.










