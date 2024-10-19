Trump'ın anketlerde önde çıkınca kripto para piyasası değerlendi

AA

Donald Trump, kripto paralara destek veriyor.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik anketlerde Donald Trump'ın kritik eyaletlerde önde görünmesiyle güçlendi.

KRİPTO PARA PİYASASI 2 TRİLYON DOLARI GEÇTİ

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2 artarak 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Analistler, Trump'ın ABD'deki seçimleri kazanma olasılığının, kripto paralara ilişkin destekleyici görüşleri nedeniyle kripto para piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

TRUMP 7 KRİTİK EYALETİN 6'SINDA ÖNDE

ABD'de yapılan güncel anketlere göre, Cumhuriyetçi aday Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyaletin 6'sında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde yer alıyor.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.

HARRIS'İN KRİPTO PARALARA BASKI YAPMASI BEKLENİYOR

Analistler, Harris'in başkan seçilmesi halinde kripto paralara yönelik daha baskıcı olacağı ve bazı yatırımcıların bundan ötürü endişe yaşadığı görüşünü paylaşıyor.

BITCOIN, 68 BİN 664 DOLARA ÇIKTI

Dün saat 21.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 2,7 artış görülen Bitcoin, 68 bin 664 dolar seviyesine çıktı.

Para birimi şu anda 68 bin 394,5 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 2 bin 651 dolar seviyesine yükseldi.