Trump'ın ardından Melania coin de çıktı

Haber Merkezi

ABD'nin bugün resmen göreve başlayacak seçilmiş başkanı kripto para dostu Donald Trump'ın verdiği destek Bitcoin'in değerini artırırken göreve gelmesine 3 gün kala kendi kripto para birimini piyasaya sürdü.

Trump Coin, 46,06 dolardan işlem görüyor ve 3 günde milyarlarca dolar piyasaya değerine ulaştı.

FİRST LADY MELANIA TRUMP, KRİPTO PİYASASINDA

Donald Trump'ın ardından First Lady Melania Trump da kendi adına bir kripto para çıkardı.

Coinmarketcap verilerine göre Melania Meme isimli kripto para şu ana kadar yüzde 41 değer kazanırken, toplam piyasa değeri de saat 08.30 itibarıyla 1,7 milyar doları aştı.

Böylece Melania Meme piyasa değeri bakımından en büyük 68. kripto para oldu.

SOSYAL MEDYA ADRESİNDE YAYINLADI

Melania Trump sosyal medya hesabından gece saatlerinden yaptığı açıklamada, söz konusu paranın alım-satımlarının başladığını duyurdu.

TRUMP COIN'DE DALGALANMA

Bu arada Donald Trump'ın meme coini Official Trump'ta ise büyük dalgalanmalar yaşanmaya devam etti.

Gece 12.05'te 74,59 dolardan işlem göre söz konusu kripto para, yaklaşık 45 dakika içerisinde 40 dolara kadar geriledi.

Bu sabah ise yeniden 46 doların üzerine tırmandı.

TRUMP'DAN PARAYI ÇEKEN MELANIA'YE YATIRDI

Official Trump'ta yaşanan düşüşün Melania Meme'nin çıkış saatine denk gelmesi dikkat çekti. Bu sebeple Official Trump'tan kâr elde eden yatırımcıların paralarını satarak Melania Meme'ye yatırım yaptığı yorumları yapıldı.