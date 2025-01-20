Trump göreve başlamadan yeni kripto para çıkardı

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Kripto para politikasıyla ilgili daha gevşek düzenlemelerin olasılığı, sektör tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve Donald Trump'ın kasım ayındaki seçim zaferinin ardından Bitcoin'de bir yükselişe neden oldu.

Kripto paralardaki bu gelişmenin ardından cuma günü Donald Trump, yeni bir kripto para birimi çıkarttı.

TRUMP COİN CUMA GÜNÜ PİYASAYA ÇIKTI

Trump, Temmuz ayındaki suikast girişiminden bir görüntüyle markalanan dijital token'ı Cuma günü piyasaya sürmüştü ve bu, World Liberty Financial'ı da kapsayan kripto para birimi çıkarlarını genişletmişti.

PİYASA DEĞERİ 9,2 MİLYAR DOLAR

Cuma çıkarttığı kripto para birimi 24 saatlik işlem hacmi 42,2 milyar dolara ulaştı. Pazartesi günü piyasa değeri olarak 9 milyar doları aşarak yaklaşık 9,2 milyar dolar oldu.

ABD Başkanlık seçimini kazanan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden sadece birkaç saat önce milyarlarca dolarlık işlem hacmi elde etti.

BİRİM DEĞERİ 46,06 DOLAR

CoinMarketCap'e göre, aynı zamanda Trump Coin olarak da bilinen meme coin, cuma 80 centten çıktığı yola pazartesi günü Asya saatlerinde yüzde 73 artarak 46,06 dolarla devam ediyor.

TRUMP'IN MEME COİN ÇIKARMASI KRİPTO PİYASALARINI ŞAŞIRTTI

Trump'ın meme coin'inin piyasaya sürülmesi, kripto para topluluğu katılımcılarını bile şaşırttı.

Hong Kong merkezli bağımsız kripto analisti Justin D'Anethan, "Bunu sıradan bir Trump gösterisi olarak görmezden gelmek cazip gelse de, resmi Trump token'ının piyasaya sürülmesi etik ve düzenleyici sorularla dolu bir Pandora'nın kutusunu açıyor." dedi.

KRİPTO PİYASASI SİYASİ ARENAYA GİRDİ

D'Anethan, madeni paranın merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasını siyasi arenaya dahil etmeyi temsil ederken, aynı zamanda "yönetim, kâr ve etki arasındaki çizgileri bulanıklaştırdığını" söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Özellikle bu kadar siyasi nüfuza sahip olan kamu figürleri, spekülatif piyasalarda bu tür bir nüfuza sahip olmalı mı? Bu, düzenleyicilerin görmezden gelme ihtimalinin düşük olduğu bir sorudur.

"YENİ DİJİTAL ALTIN"

Euro Pacific Asset Management Başekonomisti ve Küresel Stratejisti Peter Schiff, mesajlaşma platformu X'te yaptığı açıklamada, TRUMP COİN'in değerindeki sıçramaya dikkat çekerek, bunu yeni dijital altın olarak nitelendirdi.

"KRİPTO BAŞKAN"

Trump, "kripto başkan" olma sözü verdi ve kripto düzenleme engellerini azaltmayı ve dijital varlıkların yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlayan başkanlık kararnameleri yayınlaması bekleniyor.

MELANIA COİN GELİYOR

Başkan Trump’ın eşi Melania Trump adına çıkarılan yeni bir coin ile doğdu. Henüz piyasaya sürülmeyen ancak duyurusu yapılan “Melania Coin” ile ilgili The New York Times’ın haberine göre, Trump şirketleri Melania Coin’i de benzer bir modelle piyasaya sürmeye hazırlanıyor.