Trump'ın Fed başkanını eleştirmesinden endişelenen yatırımcı altına koştu

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri düşürmezse, ekonomi yavaşlayabilir diyerek faizleri düşürmediğini savunduğu Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklendi.

Bu sert tavır, altın fiyatları için yeni psikolojik hedef olan 3 bin 600 dolara doğru bir adım attı.

YIL BAŞINDAN BU YANA ALTIN YÜZDE 33 ARTTI

Ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman olarak görülen altın, yıl başından bu yana yüzde 33 değer kazandı.

YENİ ZİRVE: 3 BİN 500 DOLAR

Trump'ın Powell'a yönelik sert eleştirilerinin risk iştahını azaltması ve yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmesiyle 3 bin 500 dolara yükselerek yeni tarihi zirveyi gördü.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı erken saatlerde 3 bin 500,05 ile yeni tarihi zirveyi görmesinin ardından yüzde 2,2 artışla 3 bin 493,41 dolara yükseldi.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 2,3 artışla 3 bin 502,40 dolara yükseldi.

"YATIRIMCILAR ABD VARLIKLARINDAN UZAKLAŞIYOR"

KCM Trade baş piyasa analisti said Tim Waterer, "Yatırımcılar gümrük vergilerine ilişkin endişeler ve Trump ile Powell arasındaki gerginlik nedeniyle ABD varlıklarından uzaklaşıyor. Bu durum da altını doların kayıplarından fayda sağlayabileceği bir konumda tuttu." dedi.

Faizlerin bir an önce düşürülmesi çağrısını dün bir daha tekrarlayan ve ABD ekonomisinin yavaşlayabileceği uyarısında bulunan Trump, Powell'ın faizleri gümrük vergilerinin enflasyona etkisini görene kadar sabit tutma açıklamasına tepki gösterdi.

Wall Street ve doların zayıflamasına yol açan sert satışların ardından Asya borsaları, bugün yön bulmakta zorlandı.

Çin dün ABD'yi gümrük vergilerini kötüye kullanmakla suçlamış ve ülkelere ABD ile Çin'in aleyhinde bir anlaşma yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

"BİR ÇEKİLME OLSA BİLE ALTIN TEKRAR YÜKSELİR"

Waterer, "Ay başından bu yana görülen hızlı kazanımlara bakıldığında bunların geri verilmesi olasılığı hala var. Ancak böyle bir geri çekilme yaşansa bile ekonomiye ilişkin belirsizliğin piyasaları etkilemeye devam etmesiyle yatırımcılar yine de altına yönelecektir." dedi.

Öte yandan altının gücünü gösteren RSI endeksi, 79 seviyesinde kalarak altının aşırı alım bölgesinde olduğuna işaret ediyor.

FED'İN BAĞIMSIZLIĞI KONUSU TEDİRGİN EDİYOR

Fed'in bağımsızlığı konusunda tedirginlik yaşayan piyasalar, haftanın devamında para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin ipucu edinebilmek Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları izleyecek.