Trump'ın gümrük tarifesi ABD borsalarını vurdu

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ABD hisseleri 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. S&P 500 şirketleri, ilk reaksiyon olarak toplamda 2,4 trilyon dolar piyasa değeri kaybetti.

Bu kayıp her geçen saat derinleşmeye devam ediyor.

Piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşün ikinci güne yansıyan zararı 6 trilyon doları aştı.

S&P 500 şirketlerinin yaşadığı kayıp, 16 Mart 2020’de koronavirüs salgınının küresel piyasalarda etkisini gösterdiği günden bu yana en büyük kayıp oldu.

YATIRIMCILAR GÜMRÜK TARİFELERİNE TEPKİ VERDİ

ABD'de teknoloji şirketlerinin hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq borsa endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerinin ticaret savaşını şiddetlendireceği ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişesi taşıyan yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmalarıyla aralıktaki zirvedeki kapanışından bu yana yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasına girmeye hazırlanıyor.

NASDAQ YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Çin'in ABD ürünlerine yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi açıklaması sonrası Nasdaq yüzde 3,8 düşüşle işlem görüyor. Nasdaq, 16 Aralık'ta kaydettiği 20,173.89 puanlık rekor kapanıştan bu yana yaklaşık yüzde 20 düşüşle sert kayıplar verdi.

AYI PİYASASI HAKİM

Bir endeksin zirvedeki kapanış seviyesinden yüzde 20'den fazla gerilemesi, düzeltme bölgesinden çıkıp ayı piyasası olarak tabir edilen düşüş eğilimine girdiğine işaret ediyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Apple hisseleri, ABD'nin yeni gümrük vergilerini açıklamasından bu yana yüzde 12,5 düştü. Şirketin büyük üretim merkezi olan Çin'in toplamda yüzde 54 oranında gümrük vergisiyle karşı karşıya kalması bu düşüşte etkili oldu.

HİSSELER ERİYOR

Diğer büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri de sert düşüşler yaşadı. Perşembe günkü kayıplar dâhil olmak üzere, Google'ın çatı şirketi Alphabet yüzde 5,3, Microsoft yüzde 4,3 geriledi.

Meta Platforms yüzde 12.6, Amazon ise yüzde 13.3 geriledi.

ELON MUSK'IN SİYASETTEKİ ROLÜNDEN DOLAYI TESLA HİSSELERİ YÜZDE 37 DÜŞTÜ

Elektrikli araç üreticisi Tesla, CEO Elon Musk'ın siyasetteki rolüne yönelik protestolar ve yavaşlayan satışlarla mücadele ederken, çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 37 düştü.

S&P 500 ENDEKSİ, AYI PİYASASINA GİRMEK ÜZERE

Yapay zeka patlamasının en büyük kazananlarından biri olan çip üreticisi Nvidia ise veri merkezi harcamalarındaki yavaşlama endişeleriyle yüzde 11,2 geriledi.

6.144,15 puanlık zirvedeki kapanış seviyesinden yüzde 14,9 düşen S&P 500 endeksi, yüzde 5 daha düşerse ayı piyasasına girmiş olacak.

DOW JONES DÜZELTME BÖLGESİNE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Dow Jones endeksi, Çin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergilerine karşılık olarak ABD'nin ürünlerine yönelik ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar duyurmasının ardından aralık ayında ulaştığı zirvedeki kapanış seviyesinden yüzde 10 gerileyerek teknik düzeltme bölgesine girmeye hazırlanıyor.

Dow Jones endeksi, 4 Aralık'ta ulaştığı 45,014.04 puanlık rekor kapanıştan bu yana yüzde 10'dan fazla düşerek 39,548.12 puana geriledi.

Dow Jones endeksi, bu seviyenin yüzde 10 altında kapanış yaparsa, Wall Street'in başlıca endeksleri arasında yaygın tanıma göre teknik düzeltme bölgesine giren son endeks olacak.

WALL STREET VADELİ KONTRATLARI, KAYIPLARINI ARTIRDI

ABD'deki ana borsa endekslerinin vadeli işlem kontratları, ABD tarım dışı istihdamının Mart'ta beklentilerin üzerinde arttığını gösteren verinin ardından kayıplarını artırdı.

HAFTAYI SERT DÜŞÜŞLE KAPATTILAR

New York borsası, ticaret savaşı endişeleriyle haftayı sert düşüşle tamamladı

Dow Jones 2 bin puanın üzerinde değer kaybetti

S&P 500 ve Nasdaq'ın kayıpları yüzde 5’in üzerine çıktı

HAFTALIK KAYIPLAR:

Dow Jones: Yüzde 7,9

S&P 500: Yüzde 9,1

NE OLMUŞTU?

Trump, ithal edilen neredeyse tüm ürünlerden en az yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi alınacağını çarşamba gecesi açıklamış, buna ek olarak pek çok ülkeye de mütekabiliyet esasına dayalı yeni gümrük vergileri getirmişti.

Çin Maliye Bakanlığı, Trump'ın vergilerine misilleme olarak ABD'den ithal edilen tüm ürünlere 10 Nisan'dan itibaren yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.