Trump'ın kripto dostu yaklaşımı memecoin'lerin de değerini artırdı

DHA

ABD'de seçim belirsizliğinin sona ermesiyle Bitcoin ve önde gelen diğer kripto para birimlerinde yaşanan yükseliş dalgası, memecoin'lerde de yeni rekorları beraberinde getirdi.

Memecoin'ler, Dogecoin'in öncülüğünde son rallide piyasa değerlerini 120 milyar doların üzerine taşıdı.

Kripto para piyasalarındaki son fiyat hareketliliğine dair değerlendirmelerini paylaşan sektör uzmanlarından Emre Yetişkin, “Trump’ın kripto dostu yaklaşımı Wall Street’in ve küresel yatırımcıların kripto varlıklara yönelik ilgisini bir üst seviyeye çıkardı. Son yükseliş döngüsünden yalnızca Bitcoin değil, tüm piyasa varlıkları yukarı yönlü hareket etti.” dedi.

"TÜM KRİPTO PİYASASI YÜKSELİŞTE"

Kripto para piyasalarındaki son fiyat hareketliliğine dair değerlendirmelerini paylaşan Yetişkin, “Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci dönemini garantilemesi, dolarda güçlenmeyi beraberinde getirirken altın fiyatları kayıp görmeye başladı. Trump’ın kripto dostu yaklaşımı, Wall Street’in ve küresel yatırımcıların kripto varlıklara yönelik ilgisini bir üst seviyeye çıkardı. Son yükseliş döngüsünden yalnızca Bitcoin değil, tüm piyasa varlıkları yukarı yönlü hareket etti.” dedi.

DOGECOIN’İN AYLIK PERFORMANSI YÜZDE 250’Yİ AŞTI

Genel olarak altcoin rallisinin ve memecoin yükselişinin göstergesi olarak kabul edilen öncü memecoin Dogecoin, Donald Trump'ın kampanyasının en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk'ın sempatisi sayesinde seçim rüzgarının en büyük kazananları arasından biri oldu. 12 Kasım'da Dogecoin’in aylık performansı yüzde 250’nin üzerinde seyrederken, 1 Dogecoin’in TL cinsinden fiyatı 13 TL’nin üzerine çıktı.

"TOPLAM PİYASA DEĞERİ 3,5 TRİLYON DOLAR"

Son rallide kripto para piyasalarının toplam piyasa değerinin 3 trilyon doları aştığını belirten ve bu döngü için 3,5 trilyon dolarlık bir varsayımda bulunan Yetişkin, şöyle konuştu:

Bu açıdan değerlendirdiğimizde memecoin’lerin piyasadaki hakimiyeti yüzde 2,5 seviyesinde. Ralli uzun süreli olur ve altcoin rallisini de beraberinde getirirse, Dogecoin öncülüğünde yaşanan ve SHIB, PEPE, FLOKI, BRETT gibi önde gelen memecoin'lerin de takip ettiği bu yükselişler bir süre daha kalıcı olabilir. Dogecoin'deki büyük canlanma ve Elon Musk'ın açık desteği sektörde büyük bir coşkuya yol açtı ve yatırımcılar, DOGE için 1 dolar hedefine inanmaya başladı. 1 dolara ulaşıp ulaşamayacağını öngörmek spekülasyonun ötesine geçmese de tüm varlıkların tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) yenilediği bu dönemde DOGE’den de yeni ATH başarıları beklemek aşırı iyimserlik olmaz.

"HACİMLER BÜYÜDÜKÇE HAREKETLİLİĞİN KAPSAMI DA BÜYÜYOR"

11 Kasım'da yaşanan ve Bitcoin'i 90 bin dolara yaklaştıran son güçlü yükselişin ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde görüldüğüne dikkat çeken Emre Yetişkin, şu açıklamayı yaptı:

Kripto tabanlı spot yatırım fonları 2024’ün en önemli kripto olaylarından biriydi ve bugün önce Bitcoin ETF’lere, sonra da Ethereum ETF’lere gelen onayın piyasa hareketlerindeki etkisini daha iyi anlıyoruz. Onaylandığı günden bu yana beklendiği gibi bir çıkış yapamayan spot Ethereum ETF’ler dahi 11 Kasım Pazartesi işlemlerinde 296 milyon dolarlık net girişle rekor kırdı.

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'i IBIT yalnızca dün 4,3 milyar dolar ticaret hacmi gördü. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın paylaşımına göre ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerdeki varlıkların toplam büyüklüğü 84 milyar dolara ulaştı. Kripto para piyasalarına gerek spot piyasadan, gerek vadeli işlemlerden ve türev ürünlerden, gerek de ETF’ler üzerinden akan miktarın hacmi büyüdükçe spot fiyattaki yükselişler veya geri çekilmeler de o denli büyük oluyor.

"GERİ ÇEKİLMELERE KARŞI TEMKİNLİ OLUNMALI"

Bireysel yatırımcıların pek çoğunun büyük bir düzeltme olasılığından endişe duyduğunu belirten Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: