Memur ve emeklilerin zamlı maaşları ödenmeye başlıyor

Memurlar yüzde 18,6 zam oranın yansıtıldığı maaşlarını yarın alacaklar. 4 milyon memura ödeme yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 artış yansıyacak. SSK emeklilerine ödemeler bu hafta başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

SSK EMEKLİ ÖDEMELERİ

4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı - Ödeme Tarihi

9 - 17 Ocak

7 - 18 Ocak

5 - 19 Ocak

3 - 20 Ocak

1 - 21 Ocak

8- 22 Ocak

6 - 23 Ocak

4- 24 Ocak

2 - 25 Ocak

0 - 26 Ocak

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ TARİHLERİ

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı - Ödeme Tarihi

9, 7, 5 - 25 Ocak

3, 1 - 26 Ocak

8, 6, 4 - 27 Ocak

2, 0 - 28 Ocak

EK DÜZENLEME BEKLENTİSİ

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Emekliler, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını kontrol edebilecek.