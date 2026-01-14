Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarın 2 bin 500 liraya çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de temassız ödemelerde uzun süredir tartışılan şifresiz işlem limiti yeniden güncellendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıyla, kartlı ödemelerde güvenlik ve kullanım dengesi yeniden ele alınırken yaklaşık 1,5 yıl sonra temassız ödemelerde uygulanacak yeni üst sınır da netleşmiş oldu.

BDDK tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1.500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT: 50 EURO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor.

Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.