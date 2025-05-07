Trump'ın kripto parası yatırımcısına kaybettirdi

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Trump meme coin'in hızlı yükselişi, kendisini düşüşe bıraktı.

Blockchain analiz firması Chainalysis’in verilerine göre, Donald Trump’ın adını taşıyan Trump meme coin’in hızlı yükselişi sonrasında yaklaşık 764 bin cüzdan sahibi yatırımından zarar etti.

Zincir üzerindeki analizlere göre, zarar eden yatırımcıların çoğu token’ı küçük miktarlarda elinde tutuyordu.

SADECE 58 CÜZDAN SAHİBİ KAZANDI

Analiz firması, yaklaşık 2 milyon cüzdanın Trump token satın aldığını, bunlardan sadece 58'inin 10 milyon dolardan fazla kazanç elde ettiğini ve toplamda yaklaşık 1,1 milyar dolarlık kâr sağlandığını belirtti.