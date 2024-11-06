Trump'ın medya şirketinin ve Tesla'nın hisseleri yükseldi

AA

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Türkiye saatiyle 21.30 itibarıyla Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,02 artışla 42.156,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 artışla 5.770,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kazançla 18.406,90 puana çıktı.

PAY PİYASALARINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından beklenirken, pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izleniyor.

TRUMP'IN HİSSELERİ YÜKSELDİ

Öte yandan eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri yaklaşık yüzde 17 arttı.

TESLA HİSSELERİ ARTTI

Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki yüzde 4'ün üzerindeki yükseliş de dikkati çekti.

HARCAMALARDA VE VERGİ POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Analistler, kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimleri sonucunun harcamalarda veya vergi politikalarında değişikliğe yol açabileceğini belirtti.

FED'İN FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Bu nedenle Temsilciler Meclisi ile Senato'nun hangi partinin kontrolünde olacağının da yatırımcılar tarafından merak edildiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günkü faiz kararının da beklendiğini kaydetti.

10 YIL VADELİ HAZİNE TAHVİLİ FAİZİ

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.

ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 0,5 AZALDI

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 103,40 seviyesine bulunuyor.

KRİPTO PARALAR YÜKSELDİ

Kripto paraların fiyatlarındaki yükseliş de dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatında yüzde 3,4 ve Ethereum'un yüzde 1 artış görülüyor.