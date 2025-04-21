Trump'ın politikaları doları köşeye sıkıştırdı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkisiyle değer kaybeden dolar endeksi, 97,9 ile Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesi 1,1573 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı hakkındaki söylemlerinin etkisiyle gerileyen dolar endeksi, 97,9 ile Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

DOLARIN GÜÇSÜZLEŞMESİNİN NEDENİ

Başkan Trump'ın gümrük tarifesi politikaları ve Fed Başkanı'nı görevden alabileceğine dair söylemleri ülke ekonomisine duyulan güveni sarsıyor. Bu durum ülkede resesyon ve enflasyon endişelerini de beraberinde getirirken, ülkenin para birimi olan dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor.

DOLAR ENDEKSİ: 97,9

Gelişmelerin etkisiyle şubat ayından bu yana değer kaybeden dolar endeksi bugün 97,9 ile Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar endeksinin içinde en yüksek paya sahip olan euro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü.

EURO/DOLAR PARİTESİ: 1,1573

Euro/dolar paritesi 1,1573 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Paritenin yıl başından bu yana yüzde 11,3 değer kazandığı görüldü.

Dolardaki gerileme altın fiyatlarının yukarı yönlü ivmesini destekledi. Altının ons fiyatı, tarife politikalarındaki belirsizlikler ve zayıflayan doların etkisiyle bugün 3 bin 397 dolarla rekor kırdı.