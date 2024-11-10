Trump’ın seçim başarısı Bitcoin ve Dogecoin'i yükseltti

Haber Merkezi

ABD’de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde başkanlık ipini göğüsleyen Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın salıncak eyaletlerden Arizona'yı kazanması, kripto paralardaki yükselmeyi kamçıladı.

Associated Press'in (AP) yayınladığı resmi olmayan verilere göre​​​​​​​, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Arizona'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi aday Trump, Arizona'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 11 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

SEÇİM BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALKTI

ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte piyasanın yönü, güvenli varlıklarda kripto paraya kaydı.

BITCOIN 80 BİN DOLAR

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören Bitcoin daha önce ulaştığı en uç noktayı geçti. ABD'deki seçimin ilk gününde 76 bin 400 dolara kadar çıkan para birimi, bugün Arizona zaferi ile birlikte 80 bin dolara fırladı.

Para birimi şu anda 79 bin 663 dolardan işlem görüyor.

ALTCOINLERDE DODCOIN'İN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞİ

Bitcoin'deki artış altcoinlere de yansıdı. Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Ripple (XRP) gibi altcoinlerden de en fazla Dogecoin (DOGE) artışa geçti.

Dogecoin, Trump’ın kazanacağına dair beklentilerle yükseliş ivmesine girmişti.

ABD'deki seçimi 5 Kasım'da ise yüzde 25 yükselerek 0,2 dolar fiyat seviyesine yaklaştı.

Dogecoin, bugün ise son 7 ayın en yüksek seviyesi olan 0,24 doların üzerinde işlem görüyor.

"DOGECOIN, YÜKSELİŞTE DİĞER ALTCOINLERİ GEÇTİ"

Donald Trump'ın seçimlerdeki destekçisi Elon Musk, Dogecoin'in yükselişte diğer altcoinleri geçtiğini açıkladı. Para birimindeki hareketlilik yakından takip ediliyor.