Trump'ın tarife gerilimi etkiledi! Bitcoin 80 bin doların altına indi

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin bu ülkelerden ABD'ye uyuşturucu akışının devam etmesi nedeniyle 4 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Donald Trump, ayrıca Çin'e 4 Mart'tan itibaren ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Trump'ın açıklamasının ardından riskli piyasalarda satışlar hızlandı.

BITCOIN 3,5 AYIN EN GERİSİNDE

Yapılan açıklamanın ardından kripto paralar içinde en fazla işlem hacmi olan Bitcoin, 80 bin doların altını test ederek 3,5 ayın dibini gördü.

Bitcoin yüzde 7,31 ve 6.302,4 dolar düşüşle 79 bin 951,9 dolara geriledi.

BİR HAFTADA YÜZDE 20 KAYIP

Böylece Bitcoin'deki kayıplar hafta başından beri yüzde 20'ye yaklaştı ve 11 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bitcoin 20 Ocak'taki 109 bin dolarlık zirvesinden yüzde 27 düşüş yaşadı.

ETHEREUM 2 BİN 100 DOLARDA

Alt coinlerde en çok işlem gören Ethereum ise 2 bin 100 dolara kadar düştü.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, böylece 2 bin 100 doların altını test ederek, Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi.