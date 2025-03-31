Trump'ın vergi çıkışı, ons altına rekor kırdırdı

AA & Ensonhaber

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 110 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor daha kırdı. Yılbaşından bu yana değerini yüzde 18 artıran altın, yatırımcıların güvenli liman arayışında başı çekiyor.

TRUMP'IN VERGİ KARARI, ONS ALTINI UÇURDU

ABD’de yaklaşan karşılıklı tarife uygulamaları piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Donald Trump yönetiminin 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergi düzenlemelerinde bazı sektörlere muafiyet tanıyabileceği belirtilirken, Rusya’ya yönelik petrol tarifelerinin yüzde 25 ila 50 arasında artırılabileceği uyarısı yapıldı. İran ise nükleer anlaşmaya yanaşmadığı takdirde ek gümrük vergileri ve askeri müdahale tehdidiyle karşı karşıya.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Cuma günü, ons altındaki değer artışına paralel olarak yükselen gram altın, günü yüzde 1,1'lik artışla 3 bin 769 liradan kapattı. Yeni haftaya da yukarı yönlü bir seyirle giren gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 primle 3 bin 804 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını ise 25 bin 200 liradan alıcı buluyor.

RİSKLİ VARLIKLARDA SATIŞLAR HIZLANDI

Öte yandan, ABD’de açıklanan ekonomik veriler de altına olan ilgiyi körüklüyor. Fed’in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Cuma günü açıklanan verilere göre, Çekirdek PCE endeksi aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 2,8 oranında artış kaydetti. Bu gelişmeler, ABD borsaları başta olmak üzere riskli varlıklarda satışları hızlandırdı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi konusunda beklentilerinin azaldığını dile getirirken, Goldman Sachs ise altın fiyatlarına yönelik tahminini 3 bin 300 dolara çıkardı.