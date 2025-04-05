Trump'ın vergi hamlesi, dünyanın en zenginlerinin yarım trilyon dolarını eritti

Haber Merkezi

Dünyanın en zenginleri servet kaybı yaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba gecesi 185 ülkeye ithal edilen tüm ürünlerden en az yüzde 10, en fazla yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi alınacağını açıkladı.

Bu ülkeler arasında ABD'nin en fazla ithalat yaptığı ülke olan Çin, en çok etkilendi.

ABD Çin'e yüzde 34 gümrük vergisi getirirken, Çin de Trump'ın vergilerine misilleme olarak ABD'den ithal edilen tüm ürünlere 10 Nisan'dan itibaren yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

BORSA KAYIPTA

Yatırımcılar, oluşan risklerden dolayı satıcılı seyre girdi ve New York borsası, koronavirüs salgınından sonra ilk derin kaybını verdi.

ELON MUSK

Elektrikli araç üreticisi Tesla, CEO Elon Musk'ın siyasetteki rolüne yönelik protestolar ve yavaşlayan satışlarla mücadele ederken, çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 37 düştü.

ELON MUSK ZİRVEDE KALSA DA 110 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Dünyanın en zengin insanları listesinde büyük değişimler yaşanıyor. Son verilere göre, teknoloji ve perakende sektöründeki milyarderler, yılın başından bu yana milyarlarca dolar kaybetti.

Listenin zirvesinde 322 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk bulunuyor. Ancak Tesla ve SpaceX CEO’su, bu yıl şu ana kadar 110 milyar dolar kaybederek en büyük düşüşü yaşayan isim oldu.

JEFF BEZOS

İkinci sırada yer alan Jeff Bezos, 201 milyar dolarlık servetine rağmen, yılbaşından bu yana 37,6 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

MARK ZUCKERBERG

Onu 189 milyar dolarlık servetiyle Mark Zuckerberg takip ediyor. Meta CEO’su, bu yıl 18,6 milyar dolar kaybetti.

WARREN BUFFETT

Büyük servet kayıplarının aksine, Warren Buffett, yılın başından bu yana 23,4 milyar dolar kazanarak 165 milyar dolarlık servete ulaştı.

BERNARD ARNAULT

Listenin beşinci sırasındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault, 163 milyar dolarlık servetiyle Avrupa’nın en zengin ismi olsa da, yılın başından bu yana 13,4 milyar dolar kaybetti.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİ BÜYÜK DÜŞÜŞTE

Listenin büyük çoğunluğunu teknoloji devleri oluşturuyor ve hemen hepsi ciddi servet kaybı yaşadı:

Bill Gates: 3,07 milyar dolar kazanarak nadir yükseliş yaşayan isimlerden biri oldu.

Larry Ellison: 31,9 milyar dolar kaybetti.

Larry Page & Sergey Brin: Google kurucuları sırasıyla 29,9 ve 27,9 milyar dolar kaybetti.

Michael Dell: Dell’in kurucusu 31,5 milyar dolar kaybederek büyük darbe aldı.

Perakende sektöründe ise Walmart ailesi (Jim Walton, Rob Walton ve Alice Walton) küçük kayıplar yaşadı.

İspanyol iş insanı Amancio Ortega 1,46 milyar dolar kaybetmesine rağmen, listenin 14. sırasında yer alıyor.

ZENGİNLERİN YARIM TRİLYON DOLARI ERİDİ

Bu şartlarda dünyanın en zengin 500 kişisi, iki günlük düşüşte yarım trilyon dolar kaybetti.

Sıralama - Adı - Toplam net değer (dolar)- Son değişiklik (dolar)- YTD değişikliği (dolar)- Ülke/Bölge -Sektör

1- Elon Musk: 322 B - 11.0 B - 110 B -ABD- Teknoloji şirketi

2- Jeff Bezos: 201 B -15.9 B -37.6 B -ABD- Teknoloji şirketi

3 - Mark Zuckerberg: 189 B -17.9 B -18.6 B -ABD- Teknoloji şirketi

4- Warren Buffett: 165 B -2.57B +23.4 B -ABD- Diversified

5- Bernard Arnault: 163 B -6.22 B -13.4 B -Fransa- Consumer

6- Bill Gates: 162 B -291 M +3.07 B -ABD- Teknoloji şirketi

7- Larry Ellison: 160 B -8.10 B - 31.9 B -ABD- Teknoloji şirketi

8- Larry Page: 138 B - 4.79 B - 29.9 B -ABD- Teknoloji şirketi

9- Steve Ballmer: 131 B -2.85 B -15.2 B -ABD- Teknoloji şirketi

10- Sergey Brin: 130 B -4.46 B- 27.9 B -ABD- Teknoloji şirketi

11- Jim Walton: 109 B -2.29 B -3.25 B -ABD- Perakende şirketi

12-Rob Walton: 107 B -2.21 B-3.08 B -ABD- Perakende şirketi

13- Alice Walton: 106 B -2.18 B -3.05 B -ABD- Perakende şirketi

14- Amancio Ortega: 99.9 B -645 M -1.46 B -İspanya- Perakende şirketi

15-Michael Dell: 92.1 B -9.53 B - 31.5 B -ABD- Teknoloji şirketi