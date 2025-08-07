Trump'ın vergi muafiyeti kararı altına yaradı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması ve şirketlerden gelen olumlu bilançolarla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair tahminlerin gücünü koruması da bu olumlu havayı destekliyor.

ONS ALTIN ARTTI

Küresel risklerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin endişelerin artması ile birlikte piyasalarda altına yönelimi artırırken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 bin 379 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 402 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın: 4 bin 418 lira

Çeyrek altın: 7 bin 493 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 531 lira

Tam altın: 29 bin 974 lira

Yarım altın: 14 bin 988 lira

GÜVENLİ LİMANA TALEP ARTTI

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklerken ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalaması da güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Brent petrolün varili ise yüzde 0,8 yükselişle 67,1 dolar seviyesinde seyrediyor.