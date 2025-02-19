Trump'ın yeni vergi hamlesi: Otomotiv, ilaç ve çip ithalatında yüzde 25 artış

REUTERS

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv ithalatına "yüzde 25 civarında", yarı iletkenler ve ilaçlara da benzer seviyelerde gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı ancak belli bir tarih vermedi.

Trump'ın son zamanlarda attığı adımların uluslararası ticareti alt üst edebileceği düşünülüyor.

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

2 NİSAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada ithal otomobillerden alınacak ek gümrük vergisinin 2 Nisan itibarıyla uygulamaya alınacağını söylemişti.

KABİNE ÜYELERİNE İTHALAT VERGİLERİ

Küresel ticareti yeniden şekillendirmeye çalışan Trump, kabine üyelerine ithalat vergileri konusundaki seçeneklerini özetleyen çalışmalarını kendisine sunmaları için 1 Nisan'a kadar süre vermişti.

ABD'NİN OTOMOBİL İHRACATI

Trump uzun süredir ABD'nin otomotiv ihracatının yabancı pazarlarda adil olmayan bir muamele gördüğünü söylüyor.