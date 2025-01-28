Trump'tan Çin, Hindistan ve Brezilya'ya yüksek tarife uyarısı

AA

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'ya ekonomik alanda zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" söyledi.

Amerika'ya zarar verenler arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını belirtti.

TARİFE POLİTİKALARI

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralan Trump, seçim kampanyasında verdiği sözün aksine, ülkelerle müzakerelerde koz olarak kullandığı tarifelerde artışa ilk günde gitmemişti.

Trump, Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti buluşmasında ise tarife politikalarına ilişkin açıklama yaptı.

"AMERİKALILARIN VERDİĞİ VERGİ AZALACAK"

"Adil bir sistemle yatırımların ülke kasasına akacağını" aktaran Trump, "Önce Amerika ekonomik modeliyle diğer ülkelere uygulanan tarifeler artarken Amerikalı işçiler ve şirketlerin ödediği vergi azalacak, çok sayıda iş imkanı ve fabrikalar ülkeye dönecek." dedi.

FABRİKANIN ABD'DE KURULMASI ŞARTI

Trump, firma sahiplerine de seslenerek "Eğer vergi veya tarife ödemek istemiyorsanız fabrikanızı Amerika'da kurmanız gerekiyor." uyarısında bulundu.

"YARI İLETKENLER, ÇİPLER VE İLAÇ ÜRETİMİNDE TARİFE UYGULANACAK"

Trump, yarı iletkenler, çipler ve ilaç üretiminin ülkede yapılmasına yönelik politikalarına da değindi.

ÇİP ÜRETİMİNİN YÜZDE 98'İ TAYVAN'DA

Bu ürünleri üreten işletmelerin ABD'den ayrılarak Tayvan'da üretime başladığını söyleyen Trump, "çip üretiminin yüzde 98'inin Tayvan'da" olduğunu savundu.

Trump, "Yakın gelecekte ülke dışında üretilen bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve ilaçlar gibi temel ürünlerin ABD'de üretilmesi için tarife uygulayacağız." dedi.







