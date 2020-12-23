Trump'tan, Kongre'den geçen destek paketinde değişiklik istedi

ABD Başkanı Donald Trump, üzerinde uzun süre konuşulan ve nihayet anlaşılarak Kongre'den geçen destek paketi imzalaması için önüne geldiğinde, değişiklik isteyerek çalışmaları belirsizliğe soktu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan koronavirüs salgınına yönelik pakette, 600'er dolar nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılmasını da içeren bir dizi değişiklik talep etti.

TWITTER MESAJINDA PAKETİ "REZALET" OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump, söz konusu teşvik paketinin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçerek imzasına gelmesinin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayınladı. Söz konusu teşvik paketini "rezalet" olarak nitelendiren Trump, "Kongre'ye bu pakette saçma bir şekilde düşük olan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

BAŞKA ÜLKELERE YAPILACAK YARDIMI "MÜSRİFLİK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump, pakette Kamboçya, Myanmar gibi ülkelere ya da şu anda aktif olmayan bazı merkezlere yardım gibi maddelerin bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Kongre'den, bu paketteki müsrif ve gereksiz maddelerden kurtulup bana makul bir yasa tasarısı gönderme çağrısı yapıyorum. Aksi halde bir sonraki yönetim bu paket ile uğraşır. Belki de bir sonraki yönetimde yine ben olurum."

KORONAVİRÜS YARDIM PAKETİ NEDİR?

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan 5 bin 593 sayfalık tasarı, koronavirüs salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1 trilyon 400 milyar dolarlık bütçeyi içeriyor.

ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik yardım paketi olarak nitelendirilen koronavirüs salgının etkilerine yönelik paket kapsamında, gelir kaybı yaşan Amerikalılar ve küçük işletmelerin yanı sıra pek çok alanda destek sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda, belirli kriterleri karşılayan vatandaşlara ve çocuklara bir defaya mahsus 600'er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, mart ayına kadar ilave 300 dolar işsizlik yardımı sağlanması hedefleniyor.

Tasarıda, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı'na da 248 milyar dolarlık kaynak aktarılması hedeflenirken, kira yardımı için 25 milyar dolar, aşı dağıtımı için 8 milyar dolar, hava yolu şirketleri için 15 milyar dolar, gıda yardımı için 13 milyar dolar, okullar ve üniversiteler için 82 milyar dolar, çocuk bakımı için 10 milyar dolar, taşıma sistemleri için 14 milyar dolar ve çiftçiler için 13 milyar dolar kaynak ayrılması planlanıyor.

Federal hükümete, 2021 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1 trilyon 400 milyar dolarlık harcama yetkisi verecek bütçede ise savunma harcamalarına 740 milyar 500 milyon dolar, iç işleriyle ilgili programlara 664 milyar 500 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.

BÜTÇEDE TÜRKİYE İLE İLGİLİ İKİ MADDE VAR

Bütçe taslağında, Türkiye ile ilgili de 2 madde yer alıyor. Söz konusu maddelerde, bütçede tahsis edilen fonlardan hiçbirinin Türkiye'ye F-35 hava araçları veya F-35 silah sistemi teslimatında kullanılamayacağı ve bütçede sağlanan fonların hiçbirinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığına savunma malzemeleri veya savunma hizmetlerinin satışını kolaylaştırmada kullanılamayacağı belirtiliyor.