TSE'den Akkuyu NGS Projesi'nde rekor yerli tedarik

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, kurumun 2024'te yaptığı faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, 30 binden fazla tehlikeli madde taşıyan araç incelemesi, 6 bin 100 tank muayenesi ve 89 tasarım tip onayı belgelendirmesi gerçekleştirildiğini de anlattı.

Şahin'in verdiği bilgilere göre, ithalat denetimlerinde 194 bin ürünü incelendi ve 4 bin 500 uygunsuz ürünün ülkeye girişi engellendi.

TSE'NİN 2024 KARNESİ

TSE, 2024 yılında 1.500'ün üzerinde standart yayımladı.

100 binden fazla test ile kalibrasyon hizmeti verdi.

925'ten fazla eğitim düzenledi ve 20 binin üzerinde eğitim sertifikası verildi.

İthalat denetimlerinde 194 bin ürünü incelendi.

AKKUYU NGS PROJESİ'NDE REKOR YERLİ TEDARİK

Savunma sanayisi, demir yolu sistemleri, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji santralleri gibi stratejik alanlarda, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek test, muayene, gözetim ve belgelendirme faaliyetlerine de başladıklarını bildiren Şahin, "Bu kapsamda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerli malzeme kullanımını artırarak yaklaşık 664 milyon dolar tutarında yerli malzeme tedarik ettik." diye konuştu.