TSKB'den kurdan arındırılmış kredi büyümesi

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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

TSKB, bu yılın 9 ayında kredi portföyünü kurdan arındırılmış bazda yüzde 11,5 artışla 167 milyar liraya yükseltti.

Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 221 milyar liraya ulaştı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı projelere sağladığı finansman desteğiyle TSKB, iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

YATIRIM BANKACILIĞI VE DANIŞMANLIK KOMİSYON GELİRLERİ ARTTI

Kredi faaliyetlerinin yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirlerinde de artış sağlayan Bankanın çeyreklik bazda net dönem karı yüzde 7, yıllık bazda yüzde 40 artışla 7 milyar lira oldu. Banka, bu performansıyla yüzde 37,4 seviyesinde öz kaynak karlılık oranı elde etti. Sağlıklı aktif kalitesini koruyarak büyüyen TSKB, ayrışan iş modeli ve sermaye yaratma kapasitesiyle yüzde 25 sermaye yeterlilik oranı sağladı.

"MÜŞTERİLERİMİZE 1,5 MİLYAR DOLAR TUTARINDA UZUN VADELİ NAKDİ KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Bankanın, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarını etkin şekilde kullanarak kalıcı değer yaratmayı amaçladığını belirterek şöyle konuştu:

Geride bıraktığımız dönemde hedeflerimizle uyumlu, sektörden ayrışan güçlü bir performansa imza attık. Kalkınma misyonumuz doğrultusunda yılın ilk 9 ayında hibrit veya iç tüketime yönelik yenilenebilir enerji projeleri, kapsayıcılık odaklı projelerle deprem finansmanı başta olmak üzere müşterilerimize 1,5 milyar dolar tutarında uzun vadeli nakdi kredi desteği sağladık. Böylelikle, mevcut kredi portföyümüz yüzde 91 oranında SKA bağlantılı kredilerden oluştu. Danışmanlık ve yatırım bankacılığı alanlarında da paydaşlarımızın yeşil dönüşüm yolculuklarına rehberlik etmeye, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmaya devam ettik.

1,7 MİLYAR DOLAR FON

Bilgiç, açıklamalarında, 2024 yılbaşından bugüne kadar temin ettiğimiz fonlamalar toplamda 1,7 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirtti.