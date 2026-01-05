TT Ventures CES ile küresel bağlantılarını güçlendiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TT Ventures, dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden CES (Consumer Electronics Show) kapsamında küresel teknoloji ve yatırım ekosistemiyle stratejik temaslarını güçlendiriyor. Bu yıl CES’te Investor Partnership kapsamında yer alacak TT Ventures girişimleri, yatırımcılar, teknoloji liderleri ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörleriyle bir araya gelerek Türkiye’nin teknoloji potansiyelini uluslararası arenada daha görünür kılacak.

GİRİŞİM EKOSİSTEMİNE YÖN VEREN OYUNCU

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, TT Ventures ile Türkiye’nin girişim ekosistemine yön vermeyi sürdürüyor. Türkiye’de girişim ve inovasyon kültürünün gelişimine 10 yılı aşkın süredir önemli katkılar sunan TT Ventures, yenilikçi girişimleri destekleyerek hem Türkiye’de hem de dünyada ölçeklenebilir iş modelleri geliştirilmesine katkı sağlıyor.

KÜRESEL VİZYON VE CES HAMLESİ

San Francisco’daki ofisi ve uluslararası bağlantılarıyla yerli girişimleri küresel sahneye taşıma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren TT Ventures, her yıl girişimleri, teknoloji devlerini ve yatırım fonlarını aynı zeminde buluşturan CES organizasyonunun Investor Partnership (Yatırımcı Ortaklığı) Programına dahil oldu. Vegas’ta 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında “AI Her Yerde” temasıyla gerçekleştirilecek CES öncesi programa katılarak stratejik bir adım atan TT Ventures, küresel yatırımcı bağlantılarını güçlendirdi.

YATIRIMCI AĞINDA YENİ FIRSATLAR

Yatırımcı Ortaklık Programı kapsamında CES’te gerçekleştirilecek özel buluşmalar sayesinde TT Ventures girişimleri, küresel yatırımcı ekosistemiyle bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Bu platform, Türkiye’nin yenilikçi girişimlerini ve teknoloji yatırım ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturarak Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte daha görünür hale getirecek.