TÜİK: 15-34 yaş grubunda istihdam oranı yüzde 52,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin İşgücü Piyasasında Gençler verisini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2024 yılında 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 291 bin kişi olup bu kişilerin 14 milyon 606 bini iş gücünde yer aldı.

15-34 YAŞ GRUBU İSTİHDAM ORANI 52,5 OLDU

Bu yaş grubunda istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin kişi iken işsiz sayısı ise 1 milyon 862 bin kişi olarak gerçekleşti.

15-34 yaş grubunda iş gücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5 ve işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.

15-34 yaş grubunda istihdamda olan gençlerin yüzde 25,0'ı lise altı, yüzde 24,7'si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim seviyesine sahipken yüzde 18,2'si genel lise mezunu.

ÇALIŞMA DENEYİMİ OLMAYAN İSTİHDAM ORANI: 55,8

Eğitimleri sırasında staj veya çıraklık gibi çalışma deneyimi olanların istihdam oranı yüzde 68,6 olurken, çalışma deneyimi olmayanlarda bu oran yüzde 55,8 oldu

Lise ve üstü eğitimli gençler arasında eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az bir ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranının yüzde 68,6 olduğu görüldü.

Bu oran erkeklerde yüzde 82,2 iken, kadınlarda yüzde 54,8 olarak gerçekleşti.

Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma deneyimine sahip gençler için istihdam oranı yüzde 55,8 oldu.

GENÇLERİN 17,7'Sİ EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI VEYA BÖLÜM DEĞİŞTİRDİ

Eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin yüzde 22,5'i ekonomik nedenler, yüzde 17,2'si eğitim programının beklentisini karşılamaması, yüzde 14,1'i ailevi nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bıraktığını veya bölüm değişikliği yaptığını beyan etti.

Gençlerin yüzde 67,2'si eğitim seviyesi ile mevcut işinin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti.

İstihdamda olan gençlerin yüzde 67,2'si, eğitim seviyesi ile yaptıkları işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu beyan etti.

Eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu beyan eden gençlerin oranı yüzde 25,4 iken, daha düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu.

4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitime sahip gençlerin yüzde 74,7'si eğitim seviyesi ile yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti.

LİSE ALTI EĞİTİMLİ GENÇLERİN YÜZDE 70'İNİN BECERİLERİ İŞİ İLE UYUMLU

Mesleki veya teknik lise mezunlarında eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32,7 iken bu oran 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarında yüzde 34,6 oldu.

Lise altı eğitim seviyesine sahip gençlerin yüzde 11,7'si ise eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu belirtti.

Lise ve üstü eğitimli gençlerin yüzde 70,3'ü becerileri ile mevcut işinin uyumlu olduğunu belirtti

İstihdamda olan gençlerden, becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 27,1 iken, düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 2,6 oldu.