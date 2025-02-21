TÜİK 2024'ün son çeyreğindeki istihdam verisini açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri açıkladı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,3 arttı. Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,3 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 11,7 arttı. Saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 75,6 arttı. Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 73,1 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 88,5 arttı. Saatlik iş gücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,3 arttı. Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 10,3 arttı. Saatlik kazanç dışı iş ücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 2,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 72,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 70,4, inşaat sektöründe yüzde 69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,6 arttı.