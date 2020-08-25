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    TÜİK, 50 uzman yardımcısı alacak

    Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki istihdam ile ilgili mezun olunması gereken bölümler sıralandı.
    • AA
    • 25.08.2020 - 08:43
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    TÜİK, 50 uzman yardımcısı alacak

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

    Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK'in internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

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