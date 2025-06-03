TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Kira artış oranı belli oldu

Haber Merkezi

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Enflasyon aylık yüzde 1.53 yıllık yüzde 35.41 oldu.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 45.80 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 45.80 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 48.73 olmuştu.

ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILACAK?

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.

Örneğin zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İŞ YERLERİ İÇİN ORAN DEĞİŞEBİLİYOR

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor.

Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip.

Örneğin artış ekimde ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı eylül ayı verisine bakılır.